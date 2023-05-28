متى تنتهي العاصفة.. تفاصيل الساعات الأصعب بين الحرارة والمطر

يبحث المواطنون بشكل مستمر عن حالة الطقس الأيام المقبلة، وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد البلاد خلال الأيام المقبلة تغيرا بدرجات الحرارة، وتقلبات جوية شديدة.

العاصفة الترابية

موعد انتهاء العاصفة الترابية

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة، بالإضافة إلى الأجواء المغبرة على أغلب أنحاء محافظات الجمهورية.

وأضافت في بيان لها، أن تلك الحالة تشهد استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تكون رعدية على جنوب ووسط الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وأوضحت الهيئة، أن هذه الأجواء المتربة مستمرة حتى نهاية اليوم، وغدًا الأحد، لكنها ستنتهي غدًا الاثنين.