احترسوا من العاصفة .. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب موجة طقس سيء

قدم احمد دياب مذيع صدى البلد تغطية عن التقلبات الجوية والطقس حيث قالت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية إن هناك استمرار للغطاء السحابي علي كافة الأنحاء ؛شمال وجنوب الصعيد وسيناء والمدن المطلة علي خليج السويس والبحر الاحمر؛ وبالتالي تكون فرص الأمطار قائمة على تلك المناطق وتكون خفيفة إلي متوسطة الشدة ورعدية أحيانا.





وأكدت أن هناك حالة نشاط رياح مثير للرمال والأتربة على مختلف المناطق مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية على 5 مناطق.

كما اوضحت الهيئة أن محطات الأرصاد الجوية سجلت في ️مرسي مطروح درجة الحرارة 29 وفي ️برج العرب درجة الحرارة الحرارة 32 و في الأقصر درجة الحرارة 35 وفي أسيوط درجة الحرارة 30 أما في ️ شرم الشيخ درجة الحرارة 37 فيما تبلغ درجة الحرارة الآن علي القاهرة 33 درجة.