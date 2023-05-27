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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار رعدية وسيول على هذه المناطق خلال ساعات

أمطار رعدية
أمطار رعدية

علق الدكتور محمود شاهين، مدير عام مركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، على حالة التقلبات الجوية، قائلا: "الجو ملعوب فيه إمبارح والنهاردة وبكرة بس".

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رياح مثيرة لـ الأتربة وسيول.. الأرصاد تحذر من استمرار التقلبات الجوية

وأضاف الدكتور محمود شاهين، مدير عام مركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "دا تستمر حالة عدم الاستقرار، وبداية من بعد غد الاثنين، ستكون الأجواء أكثر هدوءً وستبدأ حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية".

 

وأشار: "نشهد حالة من التقلبات الجوية الطبيعية المعتادة خلال فصل الربيع، ربيع هذا العام لم يشهد تقلبات حادة وسريعة مثل الأعوام الماضية"، موضحا: "نرى ارتفاع في درجات الحرارة، ورمال مثارة، وسقوط أمطار على مناطق متفرقة من الجمهورية".

 

أمطار رعدية وسيول

 

وأوضح: "نشاط الرياح المثير للرمال والأتربة مستمر غدا على معظم محافظات الجمهورية"، مشيرا: "ستخلل هذه الأتربة سقوط أمطار على مناطق متفرقة من الجمهورية وستقلل من كميات الأتربة، والأمطار ستكون مصاحبة للسحب الرعدية على مناطق متفرقة سواء على سلاسل جبال البحر الأحمر أو سيناء أو جنوب البلاد، وستكون الأمطار متوسطة الشدة على هذه المناطق، ومن الممكن أن تصل لحد السيول على المناطق ذات الطبيعة الجبلية".

الأرصاد الأرصاد تحذر الأرصاد الجوية الهيئة العامة للأرصاد الجوية التقلبات الجوية

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