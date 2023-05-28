3 ملايين ريال مكافأة الوليد بن طلال لـ«الاتحاد» بعد التتويج بلقب الدوري السعودي

كشف الاعلامي وليد الفراج عن مكافأة رجل الاعمال السعودي الوليد بن طلال لصالح فريق الاتحاد بعد التتويج بلقب بطولة الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن” .

وكتب وليد الفراج عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر : درس جديد في المنافسة الشريفة .. منافسة الفرسان .. الرمز الهلالي الكبير الامير الوليد بن طلال يقدم 3 ملايين ريال مكافأة لنادي الاتحاد بطل الدوري السعودي 2023 .. افعال كبار .. ومن يومكم كبار .



وتوج فريق الاتحاد ببطولة دوري روشن السعودي للمرة التاسعة في تاريخه، بعد الفوز على نظيره الفيحاء، بثلاثية دون رد، في اللقاء الذي أقيم بينهما ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من البطولة.

وجاء الهدف الأول لفريق اتحاد جدة عن طريق أحمد شراحيلي في الدقيقة 3، بينما جاء الهدف الثاني عن طريق رومارينهو في الدقيقة 45+1.

وأخيرا سجل رومارينهو الهدف الثالث في الدقيقة 85.