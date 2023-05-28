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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

عاصفة ترابية وأمطار رعدية.. تحذيرات من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

صدى البلد

كشف الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، عن حالة الطقس اليوم الأحد 28 مايو 2023 ، حيث قال إن ذروة حالة عدم استقرار المناخ اليوم.

 

التقلبات الجوية 

 

وأضاف "فهيم" خلال تصريحات له ، متوقع موجة من التقلبات في المناخ ليتحول المناخ في بعض المناطق بالجمهورية إلى مناخ شبه استوائي ( حرارة مرتفعة ورطوبة عالية وامطار). 
 

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عاصفة وأمطار رعدية.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

وأكد " رئيس مركز معلومات تغير المناخ" أنه متوقع اليوم الأحد انكسار كبير في درجات الحرارة على كل مناطق الوجه البحري والقاهرة بقيم تتراوح ما بين 6-7 درجات ( وهي قيم كبيرة تزيد من مستوى التذبذبات الحرارية) لتكون الحرارة في الوجه البحري بين 25 – 31 ° م مع استمرارها ما بين 40 – 42 ° م في الأقصر وأسوان بالتحديد.
 

كما توقع أيضاً تكاثف كبير في السحب الرعدية الممطرة على معظم مناطق الجمهورية وخاصة مناطق الصعيد وجبال البحر الأحمر ومناطق جنوب سيناء . 

 

أنماط الطقس
 

وأوضح أن هذا الشكل من المناخ هو غريب عن أنماط الطقس في مصر في مثل هذا الوقت من السنة وهو أحد اشكال تداعيات تغير المناخ ولابد من اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم وحماية لبعض التراكيب المحصولية.
 

وتتوقع الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد الأحد، نشاطا للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، تكون مثيرة للرمال والأتربة على سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد، والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى، كما أنه متوقع سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة و رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة، تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى.
 

وتتوقع الأرصاد أيضا سقوط أمطار أخرى متوسطة ستكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب البلاد، قد تصل إلى حد السيول على مناطق من وسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وخليج السويس.

 

درجات الحرارة اليوم

القاهرة 34 21
العاصمة الإدارية 34 20
6 أكتوبر 34 20
بنهــــا 34 21
دمنهور 32 21
وادي النطرون 33 20
كفر الشيخ 32 20
المنصورة 32 21
الزقازيق 33 21
شبين الكوم 33 21
طنطا 32 19
دمياط 29 20 
بورسعيد 30 20
الإسماعيلية 34 21
السويس 32 21
العريش 31 20
رفح 30 20
رأس سدر 29 21
نخل 25 12
كاترين 22 9
الطور 32 21
طابا 24 17
شرم الشيخ 34 24
الإسكندرية 25 20
العلمين الجديدة 25 19
مطروح 24 19
السلوم 25 18
سيوة 30 

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