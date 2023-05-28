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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عاصفة وأمطار رعدية.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

صدى البلد

عرض برنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتلفزيون المصري، تقريرا مفصلا عن حالة الطقس، طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، مشيرة إلى أن تتعرض البلاد نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، وسقوط أمطار متفاوتة الشدة، تكون رعدية أحيانا، وتصل إلى حد السيول على مناطق من وسط وجنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر وخليج السويس.

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الأرصاد : استمرار الرياح والأتربة على القاهرة والمحافظات حتى الغد


 

رياح مثيرة للرمال


وأبرز التقرير المصور، أن الأرصاد الجوية تتوقع أنه تشهد البلاد الأحد، نشاطا للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، تكون مثيرة للرمال والأتربة على سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد، والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى، متابعا أنه متوقع سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة و رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة، تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

 

أمطار رعدية

 

وتابع التقرير، أن الأرصاد تتوقع أيضا سقوط أمطار أخرى متوسطة ستكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب البلاد، قد تصل إلى حد السيول على مناطق من وسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وخليج السويس.


وكشفت خرائط الطقس نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على سيناء وسلال جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري.

 

درجات الحرارة


العظمى الصغرى

القاهرة 34 21

6 أكتوبر 34 20

بنها 34 21

دمنهور 32 21

وادي النطرون 33 20

كفر الشيخ 32 20

المنصورة 32 21

الزقازيق 33 21

شبين الكوم 33 21

طنطا 32 19

دمياط 29 20

بورسعيد 30 20

الإسماعيلية 34 21

السويس 32 21

العريش 31 20

رفح 30 20

رأس سدر 29 21

نخل 25 12

كاترين 22 9

الطور 32 21

طابا 24 17

شرم الشيخ 34 24

الإسكندرية 25 20

العلمين الجديدة 25 19

مطروح 24 19

السلوم 25 18

سيوة 30 19

رأس غارب 33 23

الغردقة 34 24

سفاجا 32 23

مرسى علم 32 24

شلاتين 33 25

حلايب 33 25

أبورماد 34 24

رأس حدربة 33 24

الفيوم 34 22

بني سويف 34 21

المنيا 34 22

أسيوط 35 22

سوهاج 34 23

قنا 37 25

الأقصر 39 26

أسوان 40 28

الوادي الجديد 36 25

أبوسمبل 44 29

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