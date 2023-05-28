طقس غير مستقر يضرب المملكة.. تحذير عاجل من الأرصاد السعودية لهذه المناطق

توقعت فرق التنبؤات الجوية في "مركز طقس العرب الإقليمي"، أن تتأثر المملكة العربية السعودية اعتبارًا من اليوم الأحد، بأحوال جوية غير مستقرة.

وأشارت إلى أنه اعتبارًا من اليوم الأحد حتى الثلاثاء تتعرض المملكة لحالة ماطرة غير اعتيادية في مثل هذا الوقت من العام، مع فرص لزخات رعدية متفاوتة الشدة، مع زخات من البرد على أجزاء من شمال وغرب المملكة قد تمتد بشكل أقل حدة إلى أجزاء محدودة من وسط المملكة. وهبوب رياح نشطة مع هبات قوية تكون مثيرة للغبار والأتربة على أجزاء من شمال المملكة وذلك يومي الاثنين والثلاثاء خاصة، وفقا لصحيفة " سبق" السعودية.

وأوضح انه بحلول يوم الأربعاء تنتهي الحالة الممطرة على شمال المملكة، مع توقعات بفرص هطول زخات رعدية على أجزاء من غرب المملكة. وهبوب رياح شمالية نشطة مع هبات تعمل على إثارة الغبار والأتربة على الشرقية.

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد السعودية في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياحٍ نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة؛ تمتد إلى مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، كما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة تتخللها سحبٌ رعدية ممطرة مصحوبة برياحٍ نشطة تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: الرياض، القصيم، حائل، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: الحدود الشمالية، تبوك، الجوف، كذلك يُتوقع انخفاض ملموس في درجات الحرارة على أجزاءٍ من مناطق: الحدود الشمالية، تبوك، الجوف.

ونبه المركز الوطني للأرصاد، من أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية، وارتفاعا في الأمواج، وتدنيا في مدى الرؤية، على محافظة ينبع ومركز الرايس.

كما أشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزأين الجنوبي والأوسط بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة مع السحب الرعدية وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف بشكلٍ عام يصل إلى مترين ونصف مع تكوُّن السحب الرعدية، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوُّن السحب الرعدية، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.