عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طقس غير مستقر يضرب المملكة.. تحذير عاجل من الأرصاد السعودية لهذه المناطق

الأرصاد السعودية
الأرصاد السعودية

توقعت فرق التنبؤات الجوية في "مركز طقس العرب الإقليمي"، أن تتأثر المملكة العربية السعودية اعتبارًا من اليوم الأحد، بأحوال جوية غير مستقرة.

وأشارت إلى أنه اعتبارًا من اليوم الأحد حتى الثلاثاء تتعرض المملكة لحالة ماطرة غير اعتيادية في مثل هذا الوقت من العام، مع فرص لزخات رعدية متفاوتة الشدة، مع زخات من البرد على أجزاء من شمال وغرب المملكة قد تمتد بشكل أقل حدة إلى أجزاء محدودة من وسط المملكة. وهبوب رياح نشطة مع هبات قوية تكون مثيرة للغبار والأتربة على أجزاء من شمال المملكة وذلك يومي الاثنين والثلاثاء خاصة، وفقا لصحيفة " سبق" السعودية.

وأوضح انه بحلول يوم الأربعاء تنتهي الحالة الممطرة على شمال المملكة، مع توقعات بفرص هطول زخات رعدية على أجزاء من غرب المملكة. وهبوب رياح شمالية نشطة مع هبات تعمل على إثارة الغبار والأتربة على الشرقية.

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد السعودية في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياحٍ نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة؛ تمتد إلى مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، كما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة تتخللها سحبٌ رعدية ممطرة مصحوبة برياحٍ نشطة تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: الرياض، القصيم، حائل، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة تحدُّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: الحدود الشمالية، تبوك، الجوف، كذلك يُتوقع انخفاض ملموس في درجات الحرارة على أجزاءٍ من مناطق: الحدود الشمالية، تبوك، الجوف.

ونبه المركز الوطني للأرصاد، من أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية، وارتفاعا في الأمواج، وتدنيا في مدى الرؤية، على محافظة ينبع ومركز الرايس.

كما أشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزأين الجنوبي والأوسط بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة مع السحب الرعدية وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف بشكلٍ عام يصل إلى مترين ونصف مع تكوُّن السحب الرعدية، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوُّن السحب الرعدية، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الركاب بأمان .. طائرة مصر للطيران تتعرض لحادث في مطار جدة

5 جنيهات دفعة واحدة|الدولار يهتز بقوة بالسوق السوداء وهذا سعره الآن بالبنوك

ابتعدوا فورا.. عاصفة ترابية وسيول تضرب البلاد اليوم والأرصاد تحذر

550 جنيها| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار21 الآن بعد قرار الحكومة

فضيحة عماره أكتوبر .. ياسمين صورته عاريا فى أوضاع مختلفة بحضور إيمان ورباب

أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم 28-5-2023

اقترب من الرحيل.. بند يتيح لمدافع الأهلي الانتقال إلى الزمالك

محمد فضل يكشف حقيقة تعاقد الأهلي مع إمام عاشور

ترشيحاتنا

بعد أداء رؤساء صناديق الاقتراع في تركيا اليمين.. توافد كبير للناخبين |صور

بعد قليل.. سلمي الشيمي أمام المحكمة بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

قنا تواصل رفع درجة الاستعداد القصوى تحسباً لسوء الأحوال الجوية

«محور عادل إمام» .. صباح البلد يستعرض مقال الكاتبة إلهام أبو الفتح

بعد قليل.. قاتل نيرة أشرف أمام المحكمة

هشام آمنة يتابع مشروعات الخطة الاستثمارية ويفتتح عددا من المراكز التكنولوجية بشمال سيناء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاجات منزلية احرص على استخدامها لتخفيف الأعراض المرتبطة بالعاصفة الترابية

متتهوريش.. منعا لتعرض طفلك لمشاكل صحية بسبب العاصفة عليك باتباع هذه النصائح

28 مايو اليوم العالمي للنظافة الصحية للنساء.. نصائح عليك اتباعها

نوع من الفيروسات وراء صحة أكثر من معمر في دول العالم.. اعرف القصة؟

فيديو

أزمة القارئ الشيخ ممدوح عامر بسبب «ودارت الأيام».. وتحرّك عاجل من نقابة القراء|فيديوجراف

احترسوا من العاصفة .. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب موجة طقس سيء

القصة الكاملة لارتفاع أسعار البصل .. وردّ نقيب الفلاحين | فيديو

أزمة جديدة في الزمالك | خبير لوائح يكشف .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: محور عادل إمام

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: هروب بغدودة من بيروقراطية العقول

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جائزة زايد.. رسوخٌ على القمة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: التشابك العصبي للأخلاق

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ