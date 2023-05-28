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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أنظمة حديثة تقليل حوادث الدراجات النارية| تعرف عليها

أنظمة حديثة للحماية
أنظمة حديثة للحماية من حوادث الدراجات النارية

يتنشر خلال فصل الصيف استخدام الدرجات النارية، خصوصا أنها من وسائل المواصلات سهلة التحرك والتنقل، بالإضافة الي أن أصحاب الدراجات النارية يقومون بعمل رحلات بها خطورة خصوصا أنها تكون علي الطرق السريعة والمفتوحة .

 أنظمة حديثة للحماية من حوادث الدراجات النارية 

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وبالتالي فإن نسبة حوادث الدراجات النارية ترتفع دائما، لأنها تحدث عند السير على طرق متعرجة وغير مؤهلة ، مما يؤدي الي فقدان السيطرة عند المناورات والانعطاف.

 أنظمة حديثة للحماية من حوادث الدراجات النارية 

وفي ذلك السياق يعرض موقع صدى البلد الإخباري مجموعة من أنظمة القيادة تعمل علي تقليل حوادث الدراجات النارية :

 أنظمة حديثة للحماية من حوادث الدراجات النارية 

هناك الكثير من أنظمة القيادة المساعدة الخاصة بالدرجات النارية تساعد بشكل كبير في تقليل مخاطر، ووقوع حوادث الدراجات النارية منها، نظام الكبح ABS للمنعطفات، ونظام التحكم في الجر، ومنظم السرعة ومسافة الأمان، ومساعد الزوايا الميتة، ونظام اتصال الطوارئ eCall ، وذلك لتقديم المساعدة بشكل أسرع.

 أنظمة حديثة للحماية من حوادث الدراجات النارية 

والجيدر بالذكر انه من اجل تجنب حوادث الدرجات النارية يجب اتخاذ جميع تدابير السلامة الممكنة، وبالتالي يجب  ارتداء خوذة وملابس واقية مخصصة لركوب الدراجات النارية، بجانب إجراء فحوصات السلامة للدراجة، وإجراءات تدابير السلامة الخاصة بالسائق .

فصل الصيف وسائل المواصلات أصحاب الدراجات النارية طرق متعرجة غير مؤهلة

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