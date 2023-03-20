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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص وسيلة تنقل.. موتوسيكل بوكسر بجاج بـ 36 ألف جنيه

موتوسيكل بوكسر بجاج
موتوسيكل بوكسر بجاج

ينتشر داخل مصر العديد من إصدارات الموتوسيكلات الجديدة، وزاد عرض تلك "الموتوسيكلات" خلال الفترة الماضية بسبب زيادة أسعار السيارات، مما جعل الكثير من الشباب والمواطنين يلجئون لشراء الموتوسيكل الجديدة، بالإضافة الي أن الموتوسيكلات الآن هي أرخص وسلة مواصلات في مصر وغير ومكلفة .

موتوسيكل بوكسر بجاج

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يتواجد داخل السوق المصري العديد من الموتوسيكلات الرخيصة التي تقدم بأسعار مناسبة مقارنة بالسيارات، ومنها موتوسيكل بوكسر بجاج .

موتوسيكل بوكسر بجاج

محرك موتوسيكل بوكسر بجاج

يعمل موتوسيكل بوكسر بجاج بمحرك سعة 144.8 سي سي، ينتج قوة 12 حصان، وعزم دوران 12.55 نيوتن/متر، وتصل سعة خزان الوقود الي 11 لتر، ويستهلك 2.5 لتر، لقطع مسافة تصل الي مسافة 100 كم/ساعة .

موتوسيكل بوكسر بجاج

يتم التحكم في سرعة موتوسيكل بوكسر بجاج من خلال  5 غيارات مانيوال، ويقدم بقاعدة عجلات 1285 مم، ويزن موتوسيكل  بوكسر بجاج 125 كم/جرام بدون حمولة .

موتوسيكل بوكسر بجاج

يحتوي سوق الدراجات النارية في مصر علي الكثير من الإصدارات التي تتماشي مع احتياجات المواطنين، والتي تساعدهم علي الذهاب الي أعمالهم، والتنقل بكل سهولة بعيدا عن زحمة المواصلات .

سعر موتوسيكل بوكسر بجاج

يقدم موتوسيكل بوكسر بجاج  داخل السوق المصري بسعر رسمي 36.000 جنيه.

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