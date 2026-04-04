الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

كيف نظمت آية المحرمات هيكل القرابة فى الإسلام؟.. علي جمعة يوضح

شيماء جمال

كشف الدكتور علي جمعة، مفتى الجمهورية الأسبق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن آية فى سورة النساء رسمت هيكل القرابة الذى يقوم عليه استقرار الأسرة وحماية المجتمع البشرى والعلاقات من العبث، وهذه الآية هى: قال تعالى: “حُرِّمَتۡ عَلَیۡكُمۡ أُمَّهَـٰتُكُمۡ وَبَنَاتُكُمۡ وَأَخَوَ ٰ⁠تُكُمۡ وَعَمَّـٰتُكُمۡ وَخَـٰلَـٰتُكُمۡ وَبَنَاتُ ٱلۡأَخِ وَبَنَاتُ ٱلۡأُخۡتِ وَأُمَّهَـٰتُكُمُ ٱلَّـٰتِیۤ أَرۡضَعۡنَكُمۡ وَأَخَوَ ٰ⁠تُكُم مِّنَ ٱلرَّضَـٰعَةِ وَأُمَّهَـٰتُ نِسَاۤىِٕكُمۡ وَرَبَـٰۤىِٕبُكُمُ ٱلَّـٰتِی فِی حُجُورِكُم مِّن نِّسَاۤىِٕكُمُ ٱلَّـٰتِی دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمۡ تَكُونُواْ دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَیۡكُمۡ وَحَلَـٰۤىِٕلُ أَبۡنَاۤىِٕكُمُ ٱلَّذِینَ مِنۡ أَصۡلَـٰبِكُمۡ وَأَن تَجۡمَعُواْ بَیۡنَ ٱلۡأُخۡتَیۡنِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورࣰا رَّحِیمࣰا”.

وقال الدكتور علي جمعة" إن هيكل القرابة حمايةٌ للاجتماع البشري: آيةُ المحرَّمات في سورة النساء لا تقتصر على بيان من يحرم الزواج بهن، بل ترسم هيكل القرابة الذي يقوم عليه استقرار الأسرة والمجتمع، وتحفظ به العلاقات من العبث والفوضى.

الأثر التحريمي للرضاع

وبين الأثر التحريمي للرضاع وقال: يقرر التشريع الإسلامي أن الرضاع يُحرِّم من الزواج ما يحرِّمه النسب، ويشمل ذلك المرضعةَ بوصفها أمًّا من الرضاع، وما يتفرع عن ذلك من علاقات التحريم المعتبرة في هذا الباب.

المفهوم الشرعي للرضاع: الرضاع في معناه الفقهي هو وصول لبن المرأة إلى جوف الإنسان بأي طريقة كانت، سواء بالمباشرة، أو بالشرب من إناء، أو عبر الأنف، أو بالوسائل الطبية، ولا يشترط فيه الالتقام المباشر من الثدي.

 ضابط الرضاع المحرِّم

وذكر أن الرضاع المحرِّم هو خمس رضعات متفرقات، لا كما يجري على ألسنة بعض الناس من قولهم: "خمس رضعات مشبعات".

• المدى الزمني للرضاع المحرِّم: يشترط لثبوت التحريم أن يقع الرضاع في الحولين؛ فما كان بعد السنتين لا يثبت به التحريم في هذا الباب.

الأبعاد التربوية والنفسية للرضاع الطبيعي

وأوضح الأبعاد التربوية والنفسية للرضاع الطبيعي وقال: الرضاع الطبيعي لا يقتصر على تغذية الجسد، بل ينقل أيضًا الحنان والدفء والشعور بالأمان، ويُسهم في بناء رابطة عاطفية عميقة بين الأم والطفل، تنعكس على شخصيته وتربيته فيما بعد.

موقف المؤسسات الدينية من رضاع الكبير

وأشار الى انه تم استقر العمل في مؤسسات الفتوى والبحث الرسمية في مصر على عدم الأخذ برضاع الكبير في الفتيا والقضاء، مع بقاء البحث العلمي في المسألة ضمن إطارها الفقهي والتاريخي.

• سعة الفقه الإسلامي والتعددية الاجتهادية: الإسلام أوسع من حصره في رأي واحد؛ فاتفاق الأئمة الأربعة على قول لا يعني بالضرورة الإجماع القطعي، بل يبقى باب النظر والاجتهاد أوسع من ذلك في تاريخ الأمة.

• الاعتراض بغير علم آفةٌ خطيرة: كثير من الإشكالات المثارة في هذه المسائل منشؤها الجهل بحقيقة الرضاع ومعناه الفقهي، لا الفهم العلمي المنضبط. والواجب ردُّ هذه القضايا إلى أهل العلم والتحقيق.

• أدب الخلاف والدفاع عن الرموز: يجب الالتزام بأدب الخلاف عند مناقشة المسائل الفقهية، ورفض أساليب التطاول على الإمام البخاري، والسيدة عائشة رضي الله عنها، والصحابة، ومناهج السلف الصالح، مع صيانة مقام سيدنا رسول الله ﷺ عن الجدل الجاهل والتناول غير المنضبط.

