وزارة الأوقاف: افتتاح 554 مسجدًا وفرش 625 مسجدًا خلال الربع الأول 2026

أعلنت وزارة الأوقاف حصادها خلال الفترة من ١ يناير حتى ٣١ مارس ٢٠٢٦م في مجالات افتتاح المساجد وفرشها وتوزيع الزي الأزهري، في إطار جهودها المستمرة لخدمة بيوت الله والارتقاء بمستوى العمل الدعوي.

ففي مجال افتتاح المساجد بلغ إجمالي ما تم افتتاحه ٥٥٤ مسجدًا، منها ٧٧ مسجدًا إنشاءً وبناءً جديدًا، و٣٧١ مسجدًا إحلالًا وتجديدًا، و١٠٦ مساجد صيانةً وتطويرًا.

وفيما يتعلق بفرش المساجد تم فرش ٦٢٥ مسجدًا بإجمالي ٢٠٠١١٥ مترًا من السجاد؛ دعمًا لتهيئة المساجد بما يليق بقدسية بيوت الله.

كما بلغ إجمالي ما تم توزيعه من الزي الأزهري خلال الفترة نفسها ١٧٠٠٠ قطعة، شملت ٧٠٠٠ زي أزهري، و٧٠٠٠ عمامة أزهرية، و٣٠٠٠ زي للعمال والمؤذنين.