قبل أحمد إبراهيم| نجوم أصيبوا بالشلل أبرزهم يوسف فوزى.. ومعاناة جورج سيدهم بسبب صدمة نفسية

اثار تعرض الفنان أحمد إبراهيم إلى أزمة صحية شديدة نتيجة عنها تعرضه إلى جلطة وتسببت له فى شلل مؤقت وقد تعرض عدد من النجوم الى الإصابة بالشلل وهو ما نرصده فى التقرير التالى.

أحمد إبراهيم

وتعرض الفنان أحمد إبراهيم إلى الإصابة بالشلل المؤقت نتيجة تعرضه إلى جلطة وطمأن أحمد إبراهيم، جمهوره ومحبيه على حالته الصحية، بعد إصابته بجلطة خلال الفترة القليلة الماضية، وسفر الفنان أشرف زكي -نقيب المهن التمثيلية- له للاطمئنان على صحته.

وقال أحمد إبراهيم في تصريح خاص لموقع صدى البلد الإخباري، إن الفنان أشرف زكي، سافر له من مصر للإمارات خصيصًا على نفقته الخاصة، كي يطمئن على صحته، مطمئنًا جمهوره على حالته قائلًا: إنه بدأ يتحسن عما كان عليه.

وكان الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية ؛ كشف في تصريح خاص لـ صدى البلد تطورات الحالة الصحية للفنان أحمد إبراهيم.

وقال أشرف زكي :" أنا في الإمارات حاليا وسأقوم بزيارة أحمد إبراهيم للاطمئنان على حالته الصحية ".

يوسف فوزى

بينما قال الفنان يوسف فوزى انه قدم دور الجراح فى مسلسل "اوبرا عايدة " وكانت شخصية الطبيب انه اصيب بمرض الشلل الرعاش ، لتمر الايام و يتصادف إصابتى بالمرض نفسه، وتابع خلال حلوله ضيفا ببرنامج واحد من الناس بقناة الحياة ، انها صدفة عجيبه.

جورج سيدهم

وكان الفنان جورج سيدهم يعاني من الشلل في آخر عمره، وذلك منذ 22 عاما، وتعود قصة إصابة "سيدهم" بالشلل إلى صدام حدث بينه وبين شقيقه "أمير سيدهم" مدير أعماله، الذي خانه بعد زواجه طمعا في أمواله بدافع الغيرة والحقد، وقام ببيع كل ما يملك "سيدهم" ومسرح "الهوسابير"، وأخذ كل الأموال الموجودة في البنك وأخذ قروضا باسم أخيه وهرب إلى كندا.

وتعرض بعدها الفنان جورج سيدهم لصدمة تسببت فى إصابته بالشلل، منذ 22 عاما، وأصبح قعيدا لا يفارق الفراش، وأصبحت زوجته الملاك، الحارس له بعد 5 سنين زواج فقط، ثم 22 سنة تقوم بدور الطبيبة والممرضة.

رياض القصبجى

أصيب الفنان رياض القصبجي، بشلل نصفي في الفترة الأخيرة من حياته ليجلس في المنزل بلا مورد او عائد مادي يعيش منه هو وأسرته، وما احزنه اكثر هو بعده عن عشقه وهو الوقوف أمام الكاميرا.

ووصل الي حسن الامام هذا الأمر وحاول ان يساعد رياض القصبجي، ويسند اليه دورا في فيلم (الخطايا) والذي كان يقوم بإنتاجه عبد الحليم حافظ، فرح القصبجي بهذا العرض، وتحامل علي نفسه، وحضر الاستوديو مستندا علي ذراع شقيقته.

وقف رياض القصبجي، أمام الكاميرا وعند اضاءة الانوار سقط القصبجي، وسط ذهول جميع العاملين في الفيلم وتكون هذا الحادثة هي آخر محاولة يقف فيها القصبجي أمام الكاميرا.

وبعد عام من هذه الحادثة وأثناء سهرة مع عائلته وسماع أم كلثوم، أصيب القصبجي بإعياء شديد نقل علي إثره إلى قصر العيني والذي لم يمكث فيه كثيرا ليسترد الله وديعته في يوم 23 ابريل عام 1963، ويرحل رياض القصبجي.

لوسى وفيفى عبده

كما أُصيب عدد من النجوم بحالات شلل المؤقت بسبب تناول أدوية وخاطئة حصلوا عليها من بينهم الفنانة لوسي التي أُصيبت بالشلل بعد أن حصلت على علاج خاطئ ولم تتمكن من الحركة لمدة عام كامل، وهو تقريباً ما حدث مع الفنانة فيفي عبده.