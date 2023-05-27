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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد فؤاد في مرمى النيران بعد تصريحاته| صلاح عبدالله والباز يعارضانه وعمرو أديب يدافع

محمد فؤاد
محمد فؤاد

مازالت أصداء أزمة الفنان محمد فؤاد بعد تقديمه حفله فى السعودية مستمر حيث خلقت حالة من الجدل بين مؤيد ومعارض لما قاله فؤاد فى الحفل ونرصد فى التقرير التالى القصة الكاملة وآراء البعض حول أزمة فؤاد.

محمد فؤاد

تسببت تصريحات محمد فؤاد في حفل السعودية، في إثارة موجة من الغضب ضده على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ما قاله عن الشعب السعودي متناسيا الشعب المصري.

معارضون محمد فؤاد

وقال محمد فؤاد، خلال حفله في السعودية: «حلم إننا نغني لأعظم ناس على وجه الأرض، السعودية ساكنة جوة كل قلب في الوطن العربي، الشعب السعودي اللي علمنا يعني إيه أخلاق وكرم، وبحبكم من كل قلبي، والله ممكن أبطل الغُنا بعد الاستقبال ده».

وجاء حديث محمد فؤاد ليحدث ضجة كبيرة ودفع البعض لمهاجمته بينما البعض للآخر قرر أن يدافع عنه ولعل من أبرز المعارضين على حديث فؤاد الإعلامي محمد الباز والذى قال أن المطرب الكبير محمد  فؤاد له جمهور كبير، مشيرا إلى أن محمد فؤاد أدلى بتصريحات غريبة في حفل جدة بعد أن قال “أنه سيعتزل الغناء بعد هذا الحفل”.

وقال محمد الباز، خلال تقديمه برنامج “أخر النهار” عبر فضائية “النهار”، أن  “المصريين كانوا شايلينك على كفوف الراحة، صنعت مجدك هنا، واحنا نحب المصريين يروحوا في كل الدول”.

وتابع مقدم برنامج “أخر النهار”: "أنت مطلوب لأنك فنان مصري مهم، لا تهدر ماء وجهك وقيمتك بهذا الشكل".

صلاح عبد الله

بينما علق صلاح عبد الله عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: "رجاء للأصدقاء والزملاء اللي بيعرضوا فنهم في المملكة الشقيقة الغالية علينا كلنا…طبعاً الشكر الجزيل واجب وحق لكرم الضيافة والاستضافة والتقدير الواضح للفن المصري رواده ونجومه وكل عناصره لكن انتوا ياحبايبي كمصريين عارفين طبيعة شعبكم وحساسيته فمش مطلوب منكم غير حاجة واحدة بس، خلوا بالكم من كلامكم".

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المدافعون عن محمد فؤاد

بينما ظهر عدد من مؤيدى موقف محمد فؤاد ولعل من أبرزهم الإعلامى عمرو أديب الذى قال : "إن محمد فؤاد لم يقيم حفلة منذ فترة بهذا الزخم، مشيرا إلى أنه تحدث المسئول عن الشركة المسئولة عن الحفل.

وأضاف “أديب” خلال برنامجه “الحكاية" المذاع عبر فضائية “mbc masr”: "المسئول قال لي مشوفتش حفلة كده في جدة من فترة.. فإحنا بنشوف حفلة في آخر شهر مايو، والحفلة كانت جميلة وكسرت الدنيا».

وتابع الإعلامي عمرو أديب: “امبارح محمد فؤاد بيقول الجمهور أنتوا حافظين الكلام ده ازاي، لأنه مندهش أن الأجيال الجديدة حافظة أغانيه، فالناس كانت متفاعلة معاه تفاعل رهيب.. الأغنية الختامية في الحفلة، الجمهور تفاعل معاها تفاعل كبير، فمحمد فؤاد بدأ الحفلة الساعة 2 ونصف، بعد ما أحمد سعد انتهى من وصلته الجميلة بدأ محمد فؤاد، وغنى كامننا وحيران وكل الأغاني الجميلة اللي الناس بتحبها”.

فريدة سيف النصر

وكتبت فريدة سيف النصر عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "لله حسابات أخرى يا فؤاد يا محترم.. ما كفاية بقى يا جماعة تنمر وتنظير وتصيد أخطاء كفاية نذبح فنانين كبار على كلمة مجاملة اتقالت وهي صح عندهم أخلاق وحسن استقبال وكرم".

وأضافت فريدة سيف النصر: "أنا لا بغني ولا بطبل ولا أنفع في العمر المحترم ده أعمل استعراض أو حفلة بأقول الحق ومش معنى أني أشكر في بلد يعني بلدي لأه، عمر دياب أكتر واحد بيجامل بس مش بالميكروفون وهما يتجاملوا بيشغلوا الناس اللي نسيناهم إحنا، لظروفنا مفيش حفلات.. هما السعودية دي مش عرب زينا ولا إحنا لازم نقلب الدنيا على بعضها".

وأوضحت فريدة سيف النصر: "فؤاد محترم واللي في قلبه على لسانه مايستاهلش كده.. ولو كل واحد يلوم نفسه ويعاتبها على تصرف على صورة أو أي قرف مش هيتكلم على غيره.. إنسانيا بقى له كتير ماشتغلش وكان مريض.. مين عارف عملوا معاه إيه.. خلصنا بقى هو لا بنرحم ولا يعجبنا رحمة ربنا بعباده كفاية بهدلة في بعض.. عيب ياحبايبي عيب". 

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