نفوق 44 رأس ماشية فى حريق حظيرة بقرية الشيخ والي بالوادي الجديد

تمكنت وحدات الحماية المدنية بالوادى الجديد من السيطرة على حريق شب بحظيرة مواشي بقرية الشيخ والي في محافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد.

أسفر الحريق عن نفوق 44 رأس إنتاج حيواني شملت 4 رأس ماشية و40 رأسا من الماعز والاغنام وعلى الفور تم الدفع بسيارات الحماية المدنية والإطفاء لمكان الحريق الذي تمت السيطره عليه قبل انتقاله للأماكن المجاورة

وكان قد ورد إخطار أمنى إلى مدير الوادي الجديد، من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق فى حظيرة ماشية واغنام بقرية الشيخ والى بالداخلة مما أسفر عن نفوق 44 رأس ماشية واغنام إثر دون وقوع إصابات أو وفيات وتمت السيطرة على الحريق وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.