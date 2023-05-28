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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع في أسعار الذهب اليوم الاحد منتصف التعاملات

صدى البلد

تشهد أسعار الذهب في السوق المحلي تذبذب قوي، على اثرها ارتفع وانخفض سعر الذهب خلال الايام الماضية عديت مرات.

وهدءت أسعار الذهب اليوم مسجله تراجع طفيف بمتوسط 5 جنيها للجرام الواحد، وكان سعر جرام الذهب قد خسر الاسبوع الماضي 40 جنيها.

سعر الذهب اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الذهب اليوم الاحد 28-5-2023، على مستوى جميع الاعيرة الذهبية.

 

ويتابع العديد من المواطنين أسعار الذهب خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار.

سعر الذهب عيار 24

سجّل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرًا بيع 2,669 شراء 2,691

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارا بيع 2,335 شراء 2,355

سعر الذهب عيار 18 

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم بيع 2,001 شراء 2,019

سعر الجنيه الذهب اليوم 

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 18,680 شراء 18,840

أسعار الذهب اليوم

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
أسعار الذهب عيار 24بيع 2,669 شراء 2,691
أسعار الذهب عيار 22بيع 2,446 شراء 2,467
أسعار الذهب عيار 21بيع 2,335 شراء 2,355
أسعار الذهب عيار 18بيع 2,001 شراء 2,019
أسعار الذهب عيار 14بيع 1,557 شراء 1,570
أسعار الذهب عيار 12بيع 1,334 شراء 1,346
الاونصةبيع 82,993 شراء 83,703
سعر الجنيه الذهب اليومبيع 18,680 شراء 18,840
الكيلوبيع 2,668,571 شراء 2,691,429

 

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