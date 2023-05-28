تراجع في أسعار الذهب اليوم الاحد منتصف التعاملات

تشهد أسعار الذهب في السوق المحلي تذبذب قوي، على اثرها ارتفع وانخفض سعر الذهب خلال الايام الماضية عديت مرات.
وهدءت أسعار الذهب اليوم مسجله تراجع طفيف بمتوسط 5 جنيها للجرام الواحد، وكان سعر جرام الذهب قد خسر الاسبوع الماضي 40 جنيها.
سعر الذهب اليوم
ويقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الذهب اليوم الاحد 28-5-2023، على مستوى جميع الاعيرة الذهبية.
ويتابع العديد من المواطنين أسعار الذهب خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار.
سعر الذهب عيار 24
سجّل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرًا بيع 2,669 شراء 2,691
سعر الذهب عيار 21
سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارا بيع 2,335 شراء 2,355
سعر الذهب عيار 18
سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم بيع 2,001 شراء 2,019
سعر الجنيه الذهب اليوم
سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 18,680 شراء 18,840
أسعار الذهب اليوم
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|أسعار الذهب عيار 24
|بيع 2,669 شراء 2,691
|أسعار الذهب عيار 22
|بيع 2,446 شراء 2,467
|أسعار الذهب عيار 21
|بيع 2,335 شراء 2,355
|أسعار الذهب عيار 18
|بيع 2,001 شراء 2,019
|أسعار الذهب عيار 14
|بيع 1,557 شراء 1,570
|أسعار الذهب عيار 12
|بيع 1,334 شراء 1,346
|الاونصة
|بيع 82,993 شراء 83,703
|سعر الجنيه الذهب اليوم
|بيع 18,680 شراء 18,840
|الكيلو
|بيع 2,668,571 شراء 2,691,429
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