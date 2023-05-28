تراجع في أسعار الذهب اليوم الاحد منتصف التعاملات

تشهد أسعار الذهب في السوق المحلي تذبذب قوي، على اثرها ارتفع وانخفض سعر الذهب خلال الايام الماضية عديت مرات.

وهدءت أسعار الذهب اليوم مسجله تراجع طفيف بمتوسط 5 جنيها للجرام الواحد، وكان سعر جرام الذهب قد خسر الاسبوع الماضي 40 جنيها.

سعر الذهب اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الذهب اليوم الاحد 28-5-2023، على مستوى جميع الاعيرة الذهبية.

ويتابع العديد من المواطنين أسعار الذهب خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار.

سعر الذهب عيار 24

سجّل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرًا بيع 2,669 شراء 2,691

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارا بيع 2,335 شراء 2,355

سعر الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم بيع 2,001 شراء 2,019

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 18,680 شراء 18,840

أسعار الذهب اليوم

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري أسعار الذهب عيار 24 بيع 2,669 شراء 2,691 أسعار الذهب عيار 22 بيع 2,446 شراء 2,467 أسعار الذهب عيار 21 بيع 2,335 شراء 2,355 أسعار الذهب عيار 18 بيع 2,001 شراء 2,019 أسعار الذهب عيار 14 بيع 1,557 شراء 1,570 أسعار الذهب عيار 12 بيع 1,334 شراء 1,346 الاونصة بيع 82,993 شراء 83,703 سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 18,680 شراء 18,840 الكيلو بيع 2,668,571 شراء 2,691,429

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