تراجع مجددا .. سعر الذهب اليوم الأحد 28-2-2023 في مصر

تشهد أسعار الذهب في السوق المحلي تذبذبا قويا خلال الأيام الماضية، نتج على اثرها ارتفاع وانخفاض سعر الذهب عدة مرات.

وتراجع سعر الجنيه الذهب اليوم من 18.880 جنيها إلى 18.800 جنيها بتراجع بلغ 80 جنيها للجنيه الذهب الواحد.

وهدأت أسعار الذهب اليوم مسجله تراجعا طفيفا بمتوسط 10 جنيها للجرام الواحد، وكان سعر جرام الذهب قد خسر الاسبوع الماضي 40 جنيها.

سعر الذهب اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الذهب اليوم الأحد 28-5-2023، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

ويتابع العديد من المواطنين أسعار الذهب خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار.

سعر الذهب عيار 24

سجّل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرًا 2685 جنيها

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارا بيع 3350 و 3330 جنيها للشراء

سعر الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 2015 جنيها

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم 18.880 جنيها

تراجعت أسعار الذهب بنسبة 1.7 % بالأسواق المحلية خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، بينما تراجعت الأوقية بنسبة 1.6% بالأسواق العالمية خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية.

وذلك بفعل ارتفاع الدولار، واستمرار ارتفاع معدلات التضخم في أبريل الماضي وفقًا لبيانات رسمية صدرت الجمعة الماضية، ما عزز من التوقعات بشأن رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة خلال اجتماع يونيو المقبل.

وتوقع سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات، أن تشهد أسعار الذهب بالأسواق المحلية حالة من التراجع خلال الفترة المقبلة، إذ ما تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية، في ظل تزايد التوقعات باستمرار الفيدرالي الأمريكي في سياسته المتشددة، ورفع أسعار الفائدة، نتيجة ارتفاع معدلات التضخم، كما سيؤدي الاتفاق المبدئي بين الديمقراطيين والجمهوريين لرفع سقف الدين العام الأمريكي، إلى تعزيز مكاسب الدولار، ومن ثم تراجع أسعار الذهب.