مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث انقلاب سيارة بأسوان

لقى شخص مصرعه ، فيما أصيب 3 أشخاص آخرون نتيجة وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الشلال بأسوان، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وكانت قد تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الشلال مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص ومصرع آخر.

حوادث متفرقة

وعلى الفور، توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما، بينما تم نقل جثمان المتوفى إلى المشرحة للعرض على الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلى للوفاة واستخرج تصريح الدفن.