محافظ بني سويف يوجه بسرعة تلافى الملاحظات في قطاعات الزراعة والتضامن والصحة

شدد الدكتور محمد هاني غنيممحافظ بني سويف، على فاعليات واستمرار حلقة العمل والمرور الميداني على منظومة العمل بالجهات المتكاملة والمصالح ، لمتابعة سير العمل بها ، فيما يتعلق بالملفات التي تتماس اليومية اليومية للمواطنين.

وأشار إلى أنه يتم متابعة الأداء في كافة عناصر الجهاز الإداري بالمحافظة من منظومة متعددة مثل: وحدة الحالة الميدانية بالقرى ، الشئون الميدانية ، ولجان وتفتيشها وداخلها.

جاء ذلك خلال مناقشته تقرير الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة الذي عرضه أشرف حماد مدير الإدارة ، بشأن نتائج المرور الميدانية انتظام العمل والموقف الخدمي بالواسطى وسمسطا ، وذلك تحت إشراف قسم المراقبة بالإدارة "برئاسة أحمد إبراهيم" ، وأعضاء لجان الرحمن (محمد رمضان ، شريف عبد ، سعيد فاروق ، سلامة سلامة ، أحمد عويس)

وتضمنت التقارير الإشارة إلى أنه أثناء المرور على إدارة سمسطا الزراعية ، تم رصد بعض الملاحظات والسلبيات والتقصير في أداء العمل فيما يتعلق بالغياب وترك العمل،حيث تمت المرور على أقسام الإدارة، والتي شملت متابعة العمل بقسم الحيازات، والبساتين، والمكافحة، وتلاحظ عدم توافر بعض المبيدات الخاصة بمكافحة سوسة النخيل، فيما تم تنفيذ زيارة لإدارة تضامن سمسطا أيضًا، وتم رصد حالات غياب وترك عمل بدون سند قانوني، وتمت مراجعة الحصر الخاص بأعداد حضانات رياض الأطفال بالمركز ، وقد تبين وجود عدد من تلك الحضانات " أهالي وجمعيات" لم تستوف كافة الشروط

وفي قطاع الصحة تم المرور على الوحدة الصحية بقرية ميدوم التابعة لإدارة الواسطى الصحية ، حيث تبين من خلال جرد عشوائي لبعض الأدوية عدم دقة وتطابق الرصيد الدفتري بالرصيد الفعلي، فضلاً عن رصد تعطل وحدة الأسنان وحاجة عيادة تنظيم الأسرة إلى صيانة جهاز قياس الضغط.

من جهته كلف المحافظ وكيل الزراعة باستيفاء حالات الغياب ، وترك العمل التي تم طلبها ورسمها ورسائلها الخاصة بالمباشرة ، بالإضافة إلى تكليف وكيل الري بالمرور على وحدات المكاتب التابعة لها..

كما كلف رئيس مدينة سمسطا بتكليف التفتيش المالي والإداري للمرور على الجهات والمصالح الحكومية.

ووجه وزارة الصحة نحو إتمام جرد ، صيدلية وحدة ميدوم وذلك في ذات يوم المرور ، وكذا عمل الصيانة اللازمة لوحدة العظام مع تكثيف المرور على الوحدات والمنشات الصحية بدائرة المركز.