بعد حفل خطوبتها على مخرج مشهور.. 10 صور لـ بسمة داوود

احتفل السيناريست هاني سرحان بخطوبته على الفنانة بسمة داوود مساء اليوم السبت، فى حفل عائلي اقتصر على الأهل وعدد قليل من الأصدقاء.

و تألقت الفنانة بسمة داوود بإطلالة أنيقة ومميزة مرتدية فستان بسيط ستان باللون الأبيض.

وتتميز بسمة داوود ، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.





ومن الناحية الجمالية تعتمد بسمة داوود على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

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