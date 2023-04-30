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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هاني سرحان: كتبت 5 نسخ للاستقرار على الشكل النهائي لسوق الكانتو

هاني سرحان
هاني سرحان

كشف الفنان هاني سرحان عن عدد النسخ التي كتبها من أجل الاستقرار على الشكل النهائي لمسلسل سوق الكانتو الذي عرض موسم رمضان الماضي.

وقال هاني في تصريحات ل"صدى البلد":كتبت خمس نسخ من المسلسل حتى وصلت إلى الشكل النهائي، وعملت مع المخرج حسين المنباوي على كل التفاصيل من أجل الخروج بأفضل شكل لها.


وكان قد الكاتب هاني سرحان عن أبرز الصعوبات التي واجهته خلال كتابة مسلسل سوق الكانتو الذي يعرض في الموسم الرمضاني الحالي.

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هاني سرحان يكشف صعوبات مسلسل سوق الكانتو

وقال في تصريحات ل"صدى البلد": كان هناك مشاهد صعبة بالعمل من ابرز مشهد  أمير كرارة مع جده  في الجامع، ومشهد موت والد رشاد، كما ان العمل لم يكن سهلا خاصة انه ملئ بالتفاصيل.

مسلسل سوق الكانتو، بطولة أمير كرارة ومي عز الدين، وثراء جبيل، وفتحي عبد الوهاب وسلوى عثمان مها نصار، ضياء عبد الخالق، عبد العزيز مخيون، ومن إنتاج شركة سينرجي للصوتيات والمرئيات، وتأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

تدور أحداث مسلسل سوق الكانتو حول شاب مصري يناضل ضد الإنجليز في أربعينيات القرن الماضي، ويهرب منهم للاختباء والعمل بسوق الكانتو ليتحول إلى أحد كبار التجّار.
 

عبد العزيز مخيون ضياء عبد الخالق فتحي عبد الوهاب موسم رمضان هاني سرحان حسين المنباوى

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