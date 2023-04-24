عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هاني سرحان: سعيد بردود الأفعال على مسلسل حرب

صدى البلد

اعرب المؤلف هاني سرحان عن سعادته بمشاركته في الموسم الرمضاني المنقضي بمسلسل حرب الذي قام ببطولته الفنان احمد السقا ومحمد فراج.

وقال في تصريحات ل"صدى البلد":سعيد للغاية بالعمل وبردود الفعل عليه، وفخور به، وكنا نريده ان يكون عملا مختلفا وسعيد انه نال اعجاب الجمهور.

 

داليا مصطفى : شخصيتي في مسلسل علاقة مشروعة زي ستات مصريات كتير أوي

ميمي جمال تكشف كواليس دورها في مسلسل علاقة مشروعة

وشهدت الأحداث قيام الضابط عمر بالتوجه إلى مبنى ماسبيرو ، حيث أنه كان ضمن الأماكن التى يريد الظافر السيطرة عليها وإذاعة بيان صادر من الجماعة الإرهابية على الهواء مباشرة، إلا أن عمر استطاع الاشتباك مع معه وقتله هو من معه من العناصر الإرهابية والسيطرة على المبنى بالكامل وإخلائه من أى عنصر إرهابي.


مسلسل "حرب" مكون من 10 حلقات، بطولة أحمد السقا، محمد فراج، أحمد سعيد عبدالغني، إنجي المقدم، سارة الشامي، ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج أحمد نادر جلال.

احمد السقا محمد فراج داليا مصطفي الفنان احمد السقا علاقة مشروعة الحلقة العاشرة والأخيرة من مسلسل حرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جهز فلوسك الأربعاء.. أعلى فائدة على شهادات الادخار بجميع البنوك

250 جنيها زيادة على بطاقة التموين.. قرارات مهمة يزفها وزير المالية

رعدية على هذه الأماكن.. خريطة سقوط الأمطار على المحافظات اليوم

أخبار الأهلي.. كاف يصدم الأحمر قبل مواجهة الرجاء.. وشرط لخوض السوبر أمام الزمالك

هدية الحكومة لأصحاب المعاشات.. زيادة 6% في المخصصات المالية بالموازنة الجديدة |تفاصيل

قنبلة الموسم.. إعلامي: رمضان صبحي يرافق نجمي الأهلي للدوري السعودي

بأمر الرئيس.. زيادة الدعم المخصص للإسكان الاجتماعي لـ10.2 مليار جنيه بمعدل نمو 31.5%

لما الهضبة يبارك لي.. ماذا قال عمرو دياب لـ«جوري بكر» عن دورها في «جعفر العمدة»؟

موضوعات متعلقة

مسلسل جت سليمة الحلقة الأخيرة.. سليمة تعود لعالمها

مسلسل بابا المجال الحلقة 28.. مصطفى شعبان يجد ذهب والده

أخبار الفن..العرض الخاص لـ فيلم هارلي بطولة محمد رمضان.. والقبض على زوجة الظافر وتساعد الأمن بالمعلومات في حرب

ماجدة خير الله عن جومانا مراد: ممثلة مجتهدة وتجيد لعب الأدوار الصعبة والمركبة

مسلسل جت سليمة الحلقة 14.. دنيا سمير غانم تصل للخريطة

عرض فيلم العارف في العيد على روتانا سينما

أحمد فهيم: خالد صالح نصحني بتطوير موهبتي

هاني سرحان يكشف صعوبات مسلسل سوق الكانتو

ترشيحاتنا

مقتل 60 شخصا في هجوم مسلح شمال بوركينا فاسو

ماكلارين تعيّن مدير تصميم بنتلي رئيسا تنفيذيا جديدا لها

تحذيرات من تسونامي.. زلزال عنيف يضرب جزر بنيوزيلندا

الأزمة مثارة.. موقف الشناوي من المشاركة في السوبر بعد إيقافه 3 مباريات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين في القاهرة والمحافظات

بيان عاجل من السفارة الليبية في الخرطوم بشأن إجلاء رعاياها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ينفصلان بنسبة 90٪... 4 علامات تتنبأ بـ الطلاق بين الزوجين

نوع نادر من مرض السكري|تفاصيل مهمة

تنذر بكارثة.. ظاهرة صادمة في جبال الألب

بعد عودتهما… 10 صور أثارت الجدل لـ نسرين طافش وزوجها

فيديو

250 جنيها زيادة على بطاقة التموين.. قرارات مهمة يزفها وزير المالية

أزمة كبيرة تنتظر الأهلي في المغرب قبل مواجهة الرجاء بسبب الوداد.. فيديوجراف

لما الهضبة يبارك لي.. ماذا قال عمرو دياب لـ«جوري بكر» عن دورها في «جعفر العمدة»؟

أكلة شهيرة في العيد.. فوائد في الترمس تجعلك لا تستغني عنه أبدا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحلال والحرام.. في عُرف "جعفر العمدة"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفجوة بين المشاعر والكلمات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دراما رمضان وتعرية المجتمع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المرأة في دراما رمضان قوية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

اﻟﻤﺰﻳﺪ