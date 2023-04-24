هاني سرحان: سعيد بردود الأفعال على مسلسل حرب

اعرب المؤلف هاني سرحان عن سعادته بمشاركته في الموسم الرمضاني المنقضي بمسلسل حرب الذي قام ببطولته الفنان احمد السقا ومحمد فراج.

وقال في تصريحات ل"صدى البلد":سعيد للغاية بالعمل وبردود الفعل عليه، وفخور به، وكنا نريده ان يكون عملا مختلفا وسعيد انه نال اعجاب الجمهور.

وشهدت الأحداث قيام الضابط عمر بالتوجه إلى مبنى ماسبيرو ، حيث أنه كان ضمن الأماكن التى يريد الظافر السيطرة عليها وإذاعة بيان صادر من الجماعة الإرهابية على الهواء مباشرة، إلا أن عمر استطاع الاشتباك مع معه وقتله هو من معه من العناصر الإرهابية والسيطرة على المبنى بالكامل وإخلائه من أى عنصر إرهابي.



مسلسل "حرب" مكون من 10 حلقات، بطولة أحمد السقا، محمد فراج، أحمد سعيد عبدالغني، إنجي المقدم، سارة الشامي، ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج أحمد نادر جلال.