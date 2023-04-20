هاني سرحان يكشف صعوبات مسلسل سوق الكانتو

كشف الكاتب هاني سرحان عن أبرز الصعوبات التي واجهته خلال كتابة مسلسل سوق الكانتو الذي يعرض في الموسم الرمضاني الحالي.

وقال في تصريحات ل"صدى البلد": كان هناك مشاهد صعبة بالعمل من ابرز مشهد أمير كرارة مع جده في الجامع، ومشهد موت والد رشاد، كما ان العمل لم يكن سهلا خاصة انه ملئ بالتفاصيل.

سوق الكانتو على قناة الخليجية فى تمام الساعة السابعة مساءً، والإعادة الساعة الواحدة والنصف صباحاً.

مسلسل سوق الكانتو، بطولة أمير كرارة ومي عز الدين، وثراء جبيل، وفتحي عبد الوهاب وسلوى عثمان مها نصار، ضياء عبد الخالق، عبد العزيز مخيون، ومن إنتاج شركة سينرجي للصوتيات والمرئيات، وتأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

تدور أحداث مسلسل سوق الكانتو حول شاب مصري يناضل ضد الإنجليز في أربعينيات القرن الماضي، ويهرب منهم للاختباء والعمل بسوق الكانتو ليتحول إلى أحد كبار التجّار.