أحمد عبد الله عن مسلسل جعفر العمدة: انطباعات الجمهور والسوشيال ميديا رائعة

تحدث الفنان أحمد عبدالله، عن دوره بمسلسل جعفر العمدة، قائلا:" قمة النجاح أن الشخص يفصل ما بين شخصيته الحقيقة وشخصيته في المسلسل"، متابعة:" والدتي كانت رافضة شكلي في المسلسل ودايما بتقول لي دا مش شكل دكتور".

وأضاف "أحمد عبدالله" خلال حواره ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الاولى المصرية،:" عملت على الشكل الخاردي لشخصية "كارم" بشكل كبير"، متابعا: مشهد تجمع العائلة وقتل بلال شامة كان من أهم المشاهد وكنا متوترين للغاية".

وأكمل: ردود افعال المشاهدين تجاة المسلسل رائعة وبتبسطني، متابعا:" مبسوط برود افعال المواطنين على المسلسل والكوميكس اللي اتعملت علينا".

وعن تعامل محمد رمضان داخل كواليس المسلسل : "شخص بسيط جدا فى التعامل مع الزملاء وبيحاول يوجه ويطلع المشهد حلو، وكواليس المشاهد كانت معموله بحب".