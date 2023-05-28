بيان عاجل من الجيش السوداني بشأن تمديد وقف إطلاق النار

أكد الجيش السوداني، اليوم الأحد، التزامه باتفاقية وقف إطلاق النار قصير الأمد مع ميليشيا الدعم السريع، الموقعة في جدة.

وقال الجيش السوداني: “نبحث إمكانية الموافقة على تمديد وقف إطلاق النار والذي ينتهي مساء الاثنين 29 مايو”.

وفي وقت سابق، وجه قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، طلبا عاجلا إلى الأمم المتحدة بضرورة تغيير مبعوثها للسودان"فولكر بيرتس"، معتبرا أن الأخير شجع قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي" على "التمرد".

وجاء ذلك في رسالة بعث بها البرهان، مساء اليوم الجمعة، إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وقال أيضا في رسالته : "وجود فولكر بيرتس على رأس البعثة الأممية لا يساعد بتنفيذ تفويض بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس)".