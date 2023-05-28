رئيس هيئة الانتخابات التركية يعلن انتهاء التصويت بجولة الإعادة الرئاسية

أعلن رئيس هيئة الانتخابات التركية، اليوم الأحد، انتهاء عملية التصويت في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية التركية دون مشاكل.

ومنذ قليل، أغلقت مراكز الاقتراع الخاصة بالتصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تركيا، اليوم الأحد، الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي، وتبدأ بعدها على الفور عملية فرز الأصوات.

وتم تركيب أكثر من 191000 صندوق اقتراع في جميع أنحاء البلاد.

كما تجاوز عدد الناخبين 60 مليون شخص.

وبدأت الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تركيا، اليوم الأحد، في الساعة 08.00 بالتوقيت المحلي، وسيستمر التصويت حتى الساعة 17.00 مساء.