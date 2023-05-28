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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس هيئة الانتخابات التركية يعلن انتهاء التصويت بجولة الإعادة الرئاسية

انتخابات تركيا
انتخابات تركيا

أعلن رئيس هيئة الانتخابات التركية، اليوم الأحد، انتهاء عملية التصويت في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية التركية دون مشاكل.

ومنذ قليل، أغلقت مراكز الاقتراع الخاصة بالتصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تركيا، اليوم الأحد، الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي، وتبدأ بعدها على الفور عملية فرز الأصوات.

وتم تركيب أكثر من 191000 صندوق اقتراع في جميع أنحاء البلاد.

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كما تجاوز عدد الناخبين 60 مليون شخص.

وبدأت الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تركيا، اليوم الأحد، في الساعة 08.00 بالتوقيت المحلي، وسيستمر التصويت حتى الساعة 17.00 مساء.

هيئة الانتخابات التركية الانتخابات الرئاسية التركية

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