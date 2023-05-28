وسائل إعلام تركية: تراجع كبير في الإقبال على انتخابات الرئاسة

أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الأحد، بأن نسبة تراجع الإقبال على الانتخابات الرئاسية في تركيا قد تصل لـ30%.

ومنذ قليل، أغلقت مراكز الاقتراع الخاصة بالتصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تركيا، الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي، وتبدأ عملية فرز الأصوات.

وتم تركيب أكثر من 191000 صندوق اقتراع في جميع أنحاء البلاد.

كما تجاوز عدد الناخبين 60 مليون شخص.

وبدأت الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تركيا، اليوم الأحد، في الساعة 08.00 بالتوقيت المحلي، وسيستمر التصويت حتى الساعة 17.00.

ويتنافس الرئيس التركي الحالي، رجب طيب أردوغان، ومرشح واحد من كتلة المعارضة، كمال كليتشدار أوغلو، على الرئاسة.