بدء عملية الفرز .. انتهاء التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تركيا

أغلقت مراكز الاقتراع الخاصة بالتصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تركيا، اليوم الأحد، الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي، وتبدأ عملية فرز الأصوات.

وتم تركيب أكثر من 191000 صندوق اقتراع في جميع أنحاء البلاد.

كما تجاوز عدد الناخبين 60 مليون شخص.

وبدأت الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تركيا، اليوم الأحد، في الساعة 08.00 بالتوقيت المحلي، وسيستمر التصويت حتى الساعة 17.00.

ويتنافس الرئيس التركي الحالي، رجب طيب أردوغان، ومرشح واحد من كتلة المعارضة، كمال كليتشدار أوغلو، على الرئاسة.

وأفادت قناة “تي آر تي” التركية الرسمية، بأن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، سيصل قريبًا من إسطنبول في أنقرة، مشيرة إلي أنه في حال فوزه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، فإنه سيخاطب السكان من مقر إقامته في بشتبه.