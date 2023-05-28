أهان أردوغان.. اعتقال منتحل شخصية مراقب انتخابات في تركيا

ذكرت صحيفة “ستار”، أن شخص مجهول يحمل هوية مزورة لمراقب في الانتخابات الرئاسية اعتقل في قونية التركية، وأدين بتهمة إهانة الرئيس رجب طيب أردوغان على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الصحيفة: “تحققت فرق الشرطة المتمركزة في مدرسة أحمد بريهان دميروك الابتدائية في وسط منطقة سيلكوكلو خلال الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية من هوية أو.بي.ش.ش. 23 عام، الذي قدم نفسه كمراقب انتخابات من حزب العدالة والتنمية الحاكم.. وهو لم يكن ممثلا أو مراقبا لأي حزب في المدرسة".

وبحسب ما ورد، تم القبض على المشتبه به المحتجز وهو ينشر منشورات مسيئة ضد الرئيس رجب طيب أردوغان على حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي.

وجاء في بيان الشرطة، أن "المشتبه به لا يزال رهن الاحتجاز لدى الشرطة بتهمتي تزوير وثائق خاصة وإهانة الرئيس".