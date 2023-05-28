بيان عاجل من رئيس البرلمان التركي بشأن انتخابات الرئاسة

قال رئيس البرلمان التركي، مصطفي شنطوب، اليوم الأحد، إن الانتخابات تحري بهدوء والنتائج ستحمل الخير لمستقبل البلاد.

من جانبه، قال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، إنه لا توجد خروقات أمنية فيا لعملية الانتخابية، مؤكدا أن هناك تنسيق مع الهيئة العليا للانتخابات.

وفي وقت سابق من اليوم، قال مرشح الرئاسة التركي، كمال كليتشدار أوغلو، اليوم الأحد، إنه أصبح على مسافة قريبة من تحقيق الهدف.

وأضاف كليتشدار أوغلو: “أدعو الأتراك الذين لم يصوتوا بعد للذهاب إلى صناديق الاقتراع”.

من جانبه، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه يتوقع الإعلان عن نتائج جولة الإعادة من انتخابات الرئاسة التركية التي تجرى اليوم بشكل أسرع من الجولة الأولى.

وأضاف خلال كلمة له بعد الإدلاء بصوته، أن المشاركة الواسعة في الانتخابات تؤكد الديمقراطية في بلادنا.