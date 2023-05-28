كليتشدار أوغلو: أصبحنا على مسافة قريبة من تحقيق الهدف

قال مرشح الرئاسة التركي، كمال كليتشدار أوغلو، اليوم الأحد، إنه أصبح على مسافة قريبة من تحقيق الهدف.

وأضاف كليتشدار أوغلو: “أدعو الأتراك الذين لم يصوتوا بعد للذهاب إلى صناديق الاقتراع”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه يتوقع الإعلان عن نتائج جولة الإعادة من انتخابات الرئاسة التركية التي تجرى اليوم بشكل أسرع من الجولة الأولى.

وأضاف، خلال كلمة له بعد الإدلاء بصوته، أن المشاركة الواسعة في الانتخابات تؤكد الديمقراطية في بلادنا.

وتابع: "نتوقع عملية انتخابية سلسة بمشاركة واسعة.. والشعب سيختار رئيسه وسأحترم قراره".