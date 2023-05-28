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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انتخابات تركيا.. مواطن يرتدي زي الحروب العثمانية ويصطحب ببغاء خلال التصويت

مواطن تركي بالزي
مواطن تركي بالزي العثماني

في مشهد غريب، أدلى مواطن تركي يدعى ناظم جيهان بصوته في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية اليوم الأحد، مع ببغاءه.

وظهر ناظم، الذي يعيش في إسنيورت بإسطنبول، يرتدي ملابس من العصر العثماني، مصطحبًا ببغائه الذي يسمى “باشا” للتصويت في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية التركية.

وقال ناظم: “باشا كل ما لدي، بدونه أنا نصف.. إنه رفيقي في كل شيء”.

وبالنسبة لزيه العثماني، أوضح "أحب أسلافنا كثيرًا ولهذا جئت للتصويت بهذه الملابس".

وتجري اليوم الأحد، الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة لأول مرة في تاريخ تركيا وذلك بين الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان ومنافسه زعيم المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو، لعدم تجاوز أي من المرشحين عتبة الـ 50 بالمئة من الأصوات في الجولة الأولى يوم 14 مايو الجاري.​​​​​​​

وتم تخصيص 600 ألف فرد أمن و73 مروحية و8 طائرات و61 مسيرة لتأمين الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التركية.

وذكرت صحيفة "حريت" أنه لضمان سير عمليات التصويت دون وقوع حوادث ولضمان الأمن، خصصت وزارة الداخلية حوالي 600 ألف شخص، من بينهم 325 ألف عنصر من الشرطة، وأكثر من 190 ألف عنصر من الدرك، وحوالي 2700 من حرس السواحل.

فيما تم نشر أكثر من 58 ألفًا من رجال الأمن و17189 من الحراس المتطوعين في عموم تركيا، إضافة إلى 73 طائرة هليكوبتر و8 طائرات و61 طائرة بدون طيار و244 قاربًا جاهزة لأي طارئ.

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