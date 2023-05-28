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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تقرير تليفزيوني: انتظام عمليات التصويت في جولة الإعادة بانتخابات رئاسة تركيا|شاهد

اردوغان
اردوغان

رصدت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، أجواء جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التركية بين الرئيس الحالى رجب طيب أردوغان، ومرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو.

وقالت الإعلامية ندى رضا موفدة فضائية "إكسترا نيوز" من اسطنبول، إن أجواء عمليات التصويت في جولة الإعادة من انتخابات الرئاسة تشهد انتظامًا منذ صباح اليوم، وفتحت مراكز الاقتراع منذ صباح اليوم الباكر وستغلق الساعة الخامسة من مساء اليوم ثم تبدأ عملية فرز الأصوات.

وأضافت "رضا" خلال مداخلة عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن جولة الإعادة شهدت توافد عدد كبير من الناخبين وتواجد كبير من الشباب وكبار السن والأسر بكاملها للحرص على الإدلاء بصوتهم، وهذه هي جولة الإعادة الأولى في تاريخ الانتخابات الرئاسية التركية، موضحة أن الانتخابات الحالية تمثل نقطة فاصلة لمختلف فئات الشعب التركي.
 

إسطنبول أردوغان الرئيس الحالي الانتخابات الرئاسية طيب أردوغان

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