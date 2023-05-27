طريقة الكيوورد لاسترجاع المعلومات قبل الامتحانات.. تعرف عليها

قالت الدكتورة إيمان الريس استشاري التربوي وتعليمي وأخصائي نفسي وصعوبات تعلم؛ إن من أهم الإرشادات التي يجب أن نعطيها للطلبه قبل فترة الامتحانات هي المذاكرة بطريقة "الكيوورد" وهي عبارة عن اختيار كلمة محددة من الدرس والتي يتم تخزين الدرس فيها بالذاكرة فعندما نتذكر الكلمة نتذكر الدرس كله.

أضافت إيمان الريس خلال لقائها ببرنامج صباح الورد المذاع على قناة تن الفضائية؛ أن من أهم الامور التي يجب اخذها في الاعتبار خلال فترة الامتحانات النوم فترة كافية حتى تساعد الطالب على الهدوء وعدم التوتر؛ بالإضافة إلى ان تناول المياه اثناء الامتحان يساعد في استرجاع المعلومة بنسبة 10%.

وتابعت أن من الأفضل عند دخول الامتحانات أن يحافظ الطالب على هدوءه كي تتدفق المعلومات في ذهنه بشكل جيد؛ مضيفة أن من أهم الاسباب التي تحافظ على الهدوء في لجنة الامتحان ان يكون الطالب مركز بشكل كبير في امتحانه ومنعزل بشكل كلي عن محيطه وزملائه وما يدور باللجنة بالإضافة إلى أن اثناء حل الامتحان من المفضل بداية الإجابه للأسئلة السهلة لان الاسئلة الصعبة قد تؤدي لتشتت المعلومات وذلك عكس المذاكرة فالمذاكرة من الافضل ان يتم البدايه بالمواد او الدروس الصعبة.

ونوهت إلى أن من الضروري تناول الطعام قبل الخروج من المنزل بالإضافة إلى ضرورة أخذ دش مياه باردة.