مزايا برنامج 2 كفاية تصل إلى 10 محافظات| تفاصيل

أكد أحمد يونس، مدير مشروع بوزارة التضامن، أن عمل برنامج 2 كفاية وصل على مستوى 10 محافظات في المرحلة الأولى، ومنهم البحيرة بوجه بحري، حيث أنهم عقدوا ندوات توعوية، وقاموا بحملات طرق أبواب، وعروض مسرحية.



وأضاف يونس، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية " DMC"، اليوم السبت، أنهم حرصوا على التواصل مع الشخص المؤثر داخل الأسرة لتوعيته بخطورة الزيادة السكانية، فضلا على أنهم يقدمون خدمات الرعاية الصحية خلال فترة الحمل، ويعملون على توعيتها خلال هذه الفترة بأهمية استخدام وسيلة منع حمل عقب الولادة لتجنب حدوث حمل بشكل خاطئ.

وأشار إلى أنهم قاموا بنحو 9 ملايين و300 ألف زيارة طرق أبواب للسيدات المستفيدات من البرنامج والبالغ عددهم مليون و150 ألف سيدة، تدعمهن وزارة التضامن دعم نقدي مشروط.