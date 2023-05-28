أردوغان يزور قبر والديه بعد الإدلاء بصوته في انتخابات الرئاسة التركية

قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بزيارة قبري قبري والديه في مقبرة "قراجة أحمد" بمدينة إسطنبول، بعد إدلائه بصوته في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وأدلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقرينته بصوتهما اليوم الأحد، في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التي تشهدها البلاد، حيث أنه لم يتمكن أي مرشح من الوصول إلى نسبة الـ 50 في المائة في الجولة الأولى التي عقدت في 14 من مايو الجاري.



وذكرت قناة "تي أر تي وورلد" التركية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية أن أردوغان أدلى بصوته في مدرسة بإسطنبول، مشيرة إلى أن التصويت بدأ في الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي للبلاد، وينتهي في الساعة الخامسة مساء بالتوقيت ذاته، ويحق لأكثر من 60 مليون مواطن التصويت في هذه الانتخابات.



وحسب الهيئة الانتخابية التركية، لا يسمح للناخبين بالتقاط أي صور أو مقاطع فيديو داخل مراكز التصويت، كما يجب ترك الهواتف المحمولة في الخارج.