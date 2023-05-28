أردوغان وقرينته يُدليان بصوتيهما في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التركية

أدلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقرينته بصوتهما اليوم /الأحد/ في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التي تشهدها البلاد، حيث أنه لم يتمكن أي مرشح من الوصول إلى نسبة الـ 50 في المائة في الجولة الأولى التي عقدت في 14 من مايو الجاري.

وذكرت قناة "تي أر تي وورلد" التركية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية أن أردوغان أدلى بصوته في مدرسة بإسطنبول، مشيرة إلى أن التصويت بدأ في الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي للبلاد، وينتهي في الساعة الخامسة مساء بالتوقيت ذاته، ويحق لأكثر من 60 مليون مواطن التصويت في هذه الانتخابات.

وبحسب الهيئة الانتخابية التركية، لا يسمح للناخبين بالتقاط أي صور أو مقاطع فيديو داخل مراكز التصويت، كما يجب ترك الهواتف المحمولة في الخارج.

وقد توجه ملايين الناخبين إلى صناديق الاقتراع في 14 مايو لانتخاب رئيس البلاد وأعضاء برلمانها المؤلف من 600 مقعد.. وفاز حزب رجب طيب أردوغان بأغلبية في البرلمان.. فيما اتجه السباق الرئاسي إلى جولة ثانية.

وتحدى أردوغان (69 عاما) استطلاعات الرأي الغربية وتقدم بشكل مريح بفارق خمس نقاط تقريبا على منافسه كمال كيليجدار أوغلو في الجولة الأولى.

يشار إلى أن أردوغان قد حصل في الجولة الأولى على 52ر49 في المائة من أصوات الناخبين.. بينما حصل كيليجدار أوغلو على 9ر44 في المائة من الأصوات.

