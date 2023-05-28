أردوغان يستعد لإلقاء خطاب للشعب بعد نتائج الانتخابات التركية

أفادت قناة “تي آر تي” التركية الرسمية، بأن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، سيصل قريبًا من إسطنبول في أنقرة، مشيرة إلي أنه في حال فوزه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، فإنه سيخاطب السكان من مقر إقامته في بشتبه.

وقالت قناة "تي آر تي”، إنه "من المتوقع أن يصل أردوغان إلى أنقرة في المستقبل القريب. وفي حالة الانتصار سيتوجه إلى السكان ليس من شرفة مقر الحزب الحاكم كما جرت العادة بل من مقر إقامته في بشتيبه".

وبدأت الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تركيا، اليوم الأحد، في الساعة 08.00 بالتوقيت المحلي، وسيستمر التصويت حتى الساعة 17.00.

ويتنافس الرئيس التركي الحالي، رجب طيب أردوغان، ومرشح واحد من كتلة المعارضة، كمال كليتشدار أوغلو، على الرئاسة.