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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إغلاق ميناء نويبع البحري لسوء الأحوال الجوية

ميناء نويبع
ميناء نويبع

أعلنت هيئة موانئ البحر الاحمر إغلاق ميناء نويبع البحرى بمحافظة جنوب سيناء في تمام الساعة الخامسة مساءا نظرا لسوء الاحوال الجومائية حيث تتراوح شدة الرياح ما بين 30-37 عقدة جنوبية شرقية وارتفاع الامواج ما بين 4-6 متر وحالة البحر مضطربة جدا وتم ايقاف حركة الملاحة البحرية وكافة الانشطة البحرية وذلك على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية . 


و أصدر اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الاحمر تعليمات صارمة لمديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية و تفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الانشطة البحرية حفاظا على سلامة الارواح والممتلكات الخاصة والعامة .
 

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IMG-20230522-WA0000
اغلاق ميناء مدينة نويبع بسبب سوء الأحوال الجوية سرعة رياح

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