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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسامة ربيع: جنوح السفن ليس له علاقة بمجرى وعمق قناة السويس.. فيديو

أسامة ربيع
أسامة ربيع

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن عمليات جنوح السفن ليس لها علاقة بمجرى قناة السويس أو العمق ولكن سببها عيوب في السفن.

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تعليق هام من أسامة ربيع على عطل بماكينات سفينة البضائع بقناة السويس

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أسامة ربيع: انتظام حركة الملاحة بقناة السويس في الاتجاهين فور قطر السفينة المُعطلة

وأضاف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "هيئة قناة السويس أصبح لديها خبرات كبيرة في مواجهة أي شحوط لأي سفينة، ولدينا خبرات متراكمة وجاهزية للتعامل مع السفن الجانحة، فضلا على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بدعم القناة بكل ما تريده من أجهزة وقاطرات، وكان قد تم التصديق على 22 قاطرة".

وتابع "القاطرات التي تم استيرادها مكنتنا من أن نتملك القدرة على الإنقاذ ومتابعة السفن خلال مرورها بقناة السفن"، موضحا: "يمر حوالى 75 سفينة يوميا فإذا عطلت سفينة أو اثنين خلال شهر لا يوجد مشكلة".

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس، "مر أمس من قناة السويس89 سفينة، واليوم مر 88 سفينة"، مضيفا: "الإيرادات ماشية كويس جدا.. ونحقق أفضل من السنة اللي فاتت".

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