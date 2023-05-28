"ادخلوها بسلام آمنين".. 160 ألف وافد سوداني.. وإشادة أممية بالدور المصري

يزور مفوض الأمم المتحدة السامي لشئون اللاجئين مصر لمدة ثلاثة أيام تنتهي يوم 29 مايو، لتسليط الضوء على احتياجات النازحين قسرًا إلى مصر بسبب الصراع في السودان، ولحشد الدعم لمصر التي استقبلت أكبر عدد من الوافدين من السودان حتى الآن.

فيليبو جراندي

قصص مأساوية لللاجئين الفارين

وبعد لقائه عددًا من اللاجئين السودانيين في مصر، قال المفوض السامي، فيليبو جراندي، إن القائدين العسكريين المتقاتلين في السودان يجب أن يستمعا إلى القصص المأساوية التي سمعها من اللاجئين الفارين من العنف المروع.

وأضاف: "إذا كان القائدان يهتمان حقا بشعبهما، فسيوقفان الحرب الآن، إن منظمات الإغاثة تستطيع المساعدة ولكن الحل بيد القائدين"، وخلال زيارته لمصر، سيتوجه جراندي إلى منطقة قسطل الحدودية الجنوبية، كما سيلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي وعددًا من الوزراء وأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية التي تتخذ من القاهرة مقرا لها.

وزار اليوم المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين محافظة أسوان بجنوب مصر والتقى هناك بالمحافظ الذي استعرض الجهود المكثفة التي تقوم بها كل أجهزة الدولة المصرية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للوافدين القادمين من دولة السودان، في ظل تداعيات الأزمة الحالية عبر المعابر البرية في أرقين وقسطل، ومستشفى أبو سمبل الدولي، بجانب الموقف الدولي بـ كركر.

الرئيس السيسي

160 ألف وافد من السودان

ووفق أحدث البيانات، استقبلت مصر حتى الآن نحو 160 ألف وافد من السودان منهم 153 ألف مواطن سوداني، وأدى القتال الذي اندلع بين الجيش وقوات الدعم السريع في الخامس عشر من أبريل إلى مقتل وإصابة آلاف المدنيين، وأجبر مئات آلاف الأشخاص على الفرار سواء داخل السودان أو عبر الحدود بحثا عن الأمان.

وقال محافظ أسوان خلال اللقاء إنه يوميًا يتم:

توفير كل الخدمات المعيشية للوافدين من السودان بالموقف البرى الدولي بكركر. التدخلات العلاجية لأكثر من 1500 حالة ما بين عمليات جراحية وغسيل كلوى وحالات مزمنة. بجانب 4 آلاف مقعد داخل 6 قطارات يوميًا. تركيب 45 عمود إنارة اعتمادًا على توليدها من الديزل بالطريق المؤدى لمدخل مرسى ميناء حجر الشمس بقسطل. بالإضافة إلى مرسى ميناء عبارات الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية بتكلفة 3.7 مليون جنيه لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة. تم دعم منفذ قسطل بعدد 2 كرفان منحة من منظمة اليونيسف لاستغلالها كدورات للمياه، وتم تجهيزها بخطوط المياه والصرف.

مصر تحتوي اللاجئين السودانيين

إشادة دولية بدور مصر في احتواء النازحين السودانيين

ومن جانبه، أشاد مارك روبين نائب المدير الإقليمي لـ"يونيسف" في الشرق الأوسط، بدور الحكومة المصرية لاستجابتها منذ اليوم الأول للوضع المتفاقم في السودان، وتعاونها مع يونيسف بدعم الأسر السودانية النازحة وتوفير المساعدات الإنسانية لهم.

جاء ذلك في بيان للمنظمة على خلفية زيارة روبين محافظة أسوان، تفقد خلالها المساعدات الإنسانية التي تقدمها "يونيسف" بالتعاون مع الحكومة المصرية والشركاء للأسر النازحة من السودان.

فيما شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمته أمام قمة مجلس السلم والأمن الإفريقي، على أن التداعيات الإنسانية للأزمة السودانية، تتجاوز حدود الدولة وتؤثر على دول الجوار، التي يتعين التنسيق معها عن قرب.

وأوضح الرئيس السيسي أن مصر التزمت بمسئولياتها في هذا الشأن، عبر استقبال أكثر من 150 ألف مواطن سوداني، بجانب استضافة نحو 5 ملايين مواطن سوداني، تتم معاملتهم كمواطنين.

امتنان دولي ودعوات لدعم مصر

ودعا الرئيس السيسي الوكالات الإغاثية والدول المانحة، لتوفير الدعم اللازم لدول الجوار، حتى يتسنى لها الاستمرار في الاضطلاع بهذا الدور، لافتاً إلى أن استقرار السودان الشقيق، والحفاظ على وحدة أراضيه، وتماسك مؤسساته، سيكون له نتائج إيجابية ليس فقط على الشعب السوداني، ولكن على الأطراف الإقليمية كافة.

فيما دعت ممثلة المفوضية العليا للأمم المتحدة لشئون اللاجئين لدى مصر والجامعة العربية حنان حمدان، اليوم الأحد 28 مايو، إلى دعم مصر لاستيعاب الأعداد المتزايدة من السودانيين.

وقالت حنان حمدان، في تغريدة لها على تويتر: ممتنون لاستقبال محافظ أسوان ومسئولي معبر قسطل للمفوض السامي اليوم لمقابلة النازحين القسريين من السودان وتعضيد التعاون مع الحكومة المصرية”.



وأضافت أن “مصر استقبلت أكثر من 160 ألف وافد من السودان في الستة أسابيع الماضية وأصبح الدعم الدولي أكثر إلحاحًا لاستيعاب الأعداد المتزايدة ودعمهم”.

مصر تحتوي اللاجئين السودانيين

الأمم المتحدة تكرم مصر

أكد السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، اعتزازه بتكريم مصر في إطار الاحتفال السنوي الذي نظمته الأمم المتحدة بنيويورك لتخليد دور حفظة السلام ، تزامناً مع الذكرى الـ 75 لعمليات حفظ السلام الأممية.

وأشار المندوب الدائم لمصر في بيان نشرته وزارة الخارجية يوم الجمعة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إلى تقدير السكرتير العام للأمم المتحدة الخاص لمصر على دورها الأساسي وعلى مساهمتها المقدرة بقوات حفظ السلام في كبرى البعثات التابعة للأمم المتحدة، حيث شارك أكثر من 30 ألف مصري على مدار عشرات السنين منذ أول مشاركة في عملية حفظ السلام بالكونغو 1960.

وجاء الاحتفال والميدالية التي تلقتها مصر لتوفر فرصة لتجديد التزام مصر بمواصلة العطاء والإسهام في المنظومة الأممية لحفظ السلام، امتداداً للتضحيات النبيلة التي قدمتها القوات العسكرية والشرطية المصرية وهم يؤدون واجبهم المشرف من أجل إحلال السلم والأمن الدوليين على مدار العقود الماضية.

وتلقى السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك ، التهاني على تكريم مصر، خلال الاحتفالية بحضور السكرتير العام للأمم المتحدة ووكيل السكرتير العام لحفظ السلام ووكيل السكرتير العام للدعم العملياتي، والمندوبين الدائمين والمستشارين العسكريين المعتمدين لدى الأمم المتحدة بنيويورك.

مصر تحتوي اللاجئين السودانيين

مصر تستقبل السودانيين بحفاوة

وتعد مصر من مؤسسي المنظومة الأممية لحفظ السلام منذ أول بعثة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة، حيث تعتز مصر بكونها حالياً سادس أكبر الدول المساهمة بقوات عسكرية وشرطية في بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام، وحرصها الدائم على دعم المكونات العسكرية والشرطية والمدنية بتوفير أفضل الكوادر المصرية التي تساهم في إعلاء السلام تحت راية الأمم المتحدة.

وفي سياق آخر ومنذ الوهلة الأولى، يحاول السودانيون المقيمون فى أسوان وفى مختلف المحافظات المصرية تقديم الدعم لأبناء بلدهم بطرق مختلفة، فالبعض أعد حملات إلكترونية ووضع أرقاماً للتواصل لمحاولة توفير مساكن فى محافظات القاهرة، الإسكندرية، أسوان، أسيوط، الأقصر، والبعض الآخر حاول جمع الأموال لتوفير العلاج ومساعدة الأسر التى لم تتمكن من دفع الإيجار، أما مدرسة نوبل للتعليم السودانى كان لها دور مميز.

ففى منطقة امتداد العقاد، تحديدا فى شارع التأمين بأسوان، يسكن العديد من أبناء الجالية السودانية، ففى نهاية الشارع يوجد تجمع كبير من أبناء الجالية السودانية بأسرهم وأطفالهم، حيث تستقبل مدرسة نوبل للتعليم السودانى- وهى واحدة من المدارس السودانية المعتمدة لدى السفارة السودانية- العديد من السودانيين والأسر السودانية النازحة لتلقى الخدمات أو السؤال عن أى مطلب أو حاجة يحتاجون إليها للمعيشة داخل مصر.

المدرسة مقسمة عدة طوابق كل طابق به فصلان أو أكثر وملحق بها حديقة ومكاتب للعاملين وجميع مكاتب المدرسة يجلس بها أبناء السودان القادمون إلى أسوان، منذ اليوم الأول الأزمة فتحت المدرسة أبوابها لاستقبال أهل السودان من النازحين، وافتتحت المدرسة منذ ثلاث سنوات وهى أول مدرسة سودانية فى أسوان خاصة للجالية السودانية الكبيرة بها وطبيعة المدينة المشابهة لطبيعة الخرطوم والمدرسة بها جميع المراحل التعليمية وهى مدرسة كاملة.