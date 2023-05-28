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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كشفت السر.. بيان عاجل من روسيا بشأن انتخابات الرئاسة في تركيا

روسيا وتركيا
روسيا وتركيا

قال نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي، قسطنطين كوساتشيف، اليوم الأحد، إن المواطنين الأتراك في الانتخابات الرئاسية في تركيا، فضلوا الاستمرارية، وهو أمر مهم للمنطقة، بالنسبة لـ روسيا والعالم.

الاستمرارية كلمة السر

وكتب كوساتشيف، عبر “تلجرام”: "على ما يبدو، في الاختيار بين الاستمرارية وعدم القدرة على التنبؤ، فضل الناخبون الأتراك بأغلبية واثقة إلى حد ما، مع إقبال قوي، الخيار الأول. الاستمرارية هي لغة العصر”.

وأضاف أن “هذا الأمر مهم للمنطقة.. ومهم لـ روسيا للعالم أجمع”.

وفي وقت سابق من اليوم، هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على إعادة انتخابه لرئاسة تركيا.

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وجاء في رسالة التهنئة التي نشرت عبر موقع “الكرملين” على الإنترنت: "أردوغان، صديقي العزيز، أرجو أن تتقبل تهنئتي الصادقة على إعادة انتخابك لرئاسة الجمهورية".

وحسب الرسالة، أكد بوتين أنه يقدر مساهمة أردوغان في تعزيز العلاقات بين روسيا وتركيا، وأكد استعداده لمواصلة الحوار.

وأشار بوتين إلى أن فوز أردوغان في الانتخابات هو نتيجة عمله على تعزيز سيادة تركيا واتباع سياسة خارجية مستقلة روسيا تولي أهمية كبيرة لمواصلة تنفيذ المشاريع المشتركة مع تركيا، بما في ذلك محطة أكويو للطاقة النووية ومركز الغاز.

الاتحاد الروسي روسيا تركيا أردوغان بوتين

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