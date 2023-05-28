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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين يهنئ أردوغان بفوزه في انتخابات رئاسة تركيا

بوتين وأردوغان
بوتين وأردوغان

هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على إعادة انتخابه لرئاسة تركيا.

وجاء في رسالة التهنئة التي نشرت عبر موقع “الكرملين” على الإنترنت: "أردوغان، صديقي العزيز، أرجو أن تتقبل تهنئتي الصادقة على إعادة انتخابك لرئاسة الجمهورية".

وحسب الرسالة، أكد بوتين أنه يقدر مساهمة أردوغان في تعزيز العلاقات بين روسيا وتركيا، وأكد استعداده لمواصلة الحوار.

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وأشار بوتين إلى أن فوز أردوغان في الانتخابات هو نتيجة عمله على تعزيز سيادة تركيا واتباع سياسة خارجية مستقلة روسيا تولي أهمية كبيرة لمواصلة تنفيذ المشاريع المشتركة مع تركيا، بما في ذلك محطة أكويو للطاقة النووية ومركز الغاز.

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