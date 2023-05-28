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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد.. أردوغان يغني لمؤيديه في إسطنبول بعد فوزه بالانتخابات

رجب طيب أردوغان
رجب طيب أردوغان

غني الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، أغنية لأنصاره خلال خطابه الأول بعد الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وخرج أردوغان إلى الحشد المتجمع في منطقة أوسكودار باسطنبول وبدأ حديثه مغنيًا أغنية "دويانلارا دويمايانلارا".

وبعد كلمة أعلن فيها فوزه وشكر المواطنين على تكليفه بقيادة البلاد للسنوات الخمس المقبلة، غنى أردوغان مرة أخرى لأكثر من دقيقة، مما تسبب في رد فعل حماسي من الجمهور.

من شرفه منزله.. أردوغان يلقي كلمة عاجلة لمناصريه بعد فوزه بانتخابات الرئاسة

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احتفل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الأحد، مع أنصاره مع قرب إعلان فوزه بـ انتخابات الرئاسة التركية، من شرفة منزله في اسطنبول.

وخلال كلمته، أعلن أردوغان أنه سيلقي اليوم "كلمة الشرفة" من القصر الجمهوري في أنقرة.  

وقال أردوغان، إن الانتخابات التركية اليوم جسّدَت الحب الذي يربطنا، كما جسّدت روح الديمقراطية في تركيا، لافتا إلى أن زعماء دول العالم من أذربيجان إلى ليبيا ومن تركمانستان إلى قطر، يتصلون بي للتهنئة ويشاركوننا فرحتنا.

ولفت الرئيس التركي، إلى أن نتائج هذه الانتخابات أكّدت أنه لا يمكن أن يوقف أحد إنجازات ومكتسبات بلدنا، مضيفا: "قلنا دائماً إن من يخدم الشعب لا يُهزم أبداً".

وأشار إلى أن كليتشدار أوغلو منح أحزاباً مقاعد برلمانية بالإيجار، متابعا: "أعتقد أن حزب الشعب الجمهوري سيُودع كمال كليتشدار أوغلو وسيُحمله مسؤولية الأداء السئ في الانتخابات".

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