أبو مازن أولهم.. تهنئة فلسطينية واسعة لـ إردوغان بعد فوزه برئاسة تركيا

هنأ الرئيس الفلسطيني، محمد عباس، نظيره التركي رجب طيب أردوغان بعد علان النتائج الأولية فوزه في الانتخابات الرئاسية التركية.

وقال الرئيس الفلسطيني في بيان له، إنه يهنئ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لإعادة انتخابه رئيسًا للجمهورية التركية.

كما أعرب عباس عن اعتزازه بعلاقات الأخوة والتضامن التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين، مثمنًا مواقفه المبدئية والثابتة في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

ومن جانبه، هنأ رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتيه، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التركية.

كما هنأ خطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري، ونائب الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني، الشيخ كمال الخطيب، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفوزه في انتخابات الرئاسة التركية.

أفادت وسائل إعلان تركية، اليوم الأحد، أن النتائج الأولية لجولة الإعادة من انتخابات الرئاسة التركية تظهر حصول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على 52.14% من الأصوات، بينما حصل منافسة كمال كليتشدار أوغلو على 47.86%، وذلك بعد فرز 97% من الأصوات.