رئيس الجزائر يهنئ أردوغان على فوزه بانتخابات الرئاسة التركية

هنأ رئيس الجزائر، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، على إعادة انتخابه رئيسا لـ تركيا.

وعبر تبون في تهنئته لأردوغان عن تطلعه “للعمل سويا من أجل التعزيز المستمر للتنسيق والتشاور، للدفع بالعلاقات الثنائية إلى أعلى المراتب”.

وجاء في نص تهنئة الرئيس تبون لنظيره التركي رجب طيب أردوغان: “صاحب الفخامة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية فخامة الرئيس وأخي العزيز، إنه لمن دواعي السرور والغبطة، بمناسبة تجديد الثقة في شخصكم الكريم من قبل الشعب التركي الشقيق، أن أتوجّه إلى فخامتكم أصالة عن نفسي وباسم الشعب الجزائري بأحر التهاني وأصدق التبريكات، متمنيا لكم النجاح والتوفيق في مواصلة مهامكم السامية خدمة لشعبكم الشقيق وتحقيقا للمزيد من المكاسب والإنجازات في درب التقدّم والرقي تحت قيادتكم الرشيدة”.

وأضاف: “انتخابكم لولاية جديدة على رأس الجمهورية التركية الشقيقة، يعكس حقًا الالتفاف الشعبي حول سياستكم الرشيدة ودعمه المطلق لقيادتكم الحكيمة في مسار التنمية المستدامة، وفي تجاوز التحديات الكبرى داخليا ودوليا.. فهو كذلك اعتراف لما قدمتموه من خدمات جليّة سامية لشعبكم الشقيق. وإنني على يقين بأن العهدة الجديدة ستمكنكم من تعزيز هذه الثقة، ومضاعفة الإنجازات والمكاسب المحققة على جميع الأصعدة”.