الرئيس الصومالي يهنئ أردوغان بالفوز في الانتخابات التركية

هنأ الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التركية.

وقال الرئيس الصومالي في تهنئته للرئيس التركي: "مبارك للأخ والصديق الرئيس أردوغان".

أفادت وسائل إعلان تركية، اليوم الأحد، أن النتائج الأولية لجولة الإعادة من انتخابات الرئاسة التركية تظهر حصول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على 52.14% من الأصوات، بينما حصل منافسة كمال كليتشدار أوغلو على 47.86%، وذلك بعد فرز 97% من الأصوات.

وأغلقت مراكز الاقتراع الخاصة بالتصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تركيا، اليوم الأحد، الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي، وتبدأ عملية فرز الأصوات.