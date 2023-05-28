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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الوزراء الفلسطيني يهنئ أردوغان بفوزه في الانتخابات الرئاسية التركية

رئيس الوزراء الفلسطيني
رئيس الوزراء الفلسطيني

هنأ رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتيه، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التركية.

وجاء ذلك بعد ظهور النتائج الأولية في الانتخابات والتي أظهرت حصوله على 52.34% من الأصوات، وذلك بعد فرز  95.24% من الأصوات، وفقا لوكالة الأنباء التركية "الأناضول".

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني: "نبارك فوز الرئيس أردوغان وشعبه في العرس الديمقراطي الحقيقي".

كما كتب هنأ أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عبر صفحته على "تويتر" الرئيس التركي قائلا: "أخي العزيز رجب طيب أردوغان مبارك لكم الفوز، وأتمنى لك التوفيق في ولايتك الجديدة، وأن تحقق فيها ما يطمح له الشعب التركي الشقيق من تقدم ورخاء، ولعلاقات بلدينا القوية مزيداً من التطور والنماء".

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الانتخابات الرئاسية التركية

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