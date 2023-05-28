نتائج أولية .. فوز أردوغان بالرئاسة التركية بعد فرز 95% من الأصوات

أفادت وكالة الأناضول التركية الرسمية، أن النتائج الأولية لجولة الإعادة من انتخابات الرئاسة التركية تظهر حصول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على 52.34% من الأصوات، وذلك بعد فرز 95.24% من الأصوات.

وتجمع أنصار رجب طيب أردوغان أمام منزله في إسطنبول، كما عمت الاحتفالات داخل مقر حزب العدالة والتنمية بإعادة انتخاب أردوغان رئيسا لـ تركيا.

ومنذ قليل، قالت وكالة الأناضول إن نسبة المشاركة في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التركية 83.99%.

وأغلقت مراكز الاقتراع الخاصة بالتصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تركيا، اليوم الأحد، الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي، وتبدأ عملية فرز الأصوات.