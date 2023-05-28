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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأناضول: نسبة المشاركة في جولة الانتخابات الرئاسية التركية الثانية 83.99%

انتخابات تركيا
انتخابات تركيا

قالت وكالة “الأناضول” التركية الرسمية، اليوم الأحد، إن نسبة المشاركة في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التركية 83.99%.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام تركية، أن النتائج الأولية للانتخابات التركية تدل على حصول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على 59.43%، بينما حصل منافسه كمال كليتشدار أوغلو على 40.57%، وجاء ذلك بعد فرز 27% من الأصوات.

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أردوغان يتراجع.. تعرف على النتائج الأولية للانتخابات التركية بعد فرز 27%

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نتائج أولية.. أردوغان يتقدم على كليتشدار أوغلو في سباق الرئاسة التركية

من جانبه، قال الناطق باسم حزب الشعب الجمهوري المعارض، فائق أوزتراق، إننا نقوم بمتابعة حثيثة لعملية فرز الأصوات بعد غلق مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية التركية.

وأضاف أوزتراق: "نمر بمرحلة حرجة الآن ونقوم بمتابعة حثيثة لفرز الأصوات"، لافتا إلى أن كوادر الحزب تواصل مهامها في الميدان وفي مراكز الاقتراع لصون أصوات الناخبين.

الجولة الثانية انتخابات الرئاسة التركية أردوغان كليتشدار أوغلو تركيا انتخابات تركيا

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