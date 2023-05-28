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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أردوغان يتراجع.. تعرف على النتائج الأولية للانتخابات التركية بعد فرز 27%

الانتخابات التركية
الانتخابات التركية

أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الأحد، أن النتائج الأولية للانتخابات التركية تدل على حصول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على 59.43%، بينما حصل منافسه كمال كليتشدار أواغلو على 40.57%، وجاء ذلك بعد فرز 27% من الأصوات.

قال الناطق باسم حزب الشعب الجمهوري المعارض، فائق أوزتراق، اليوم الأحد، إننا نقوم بمتابعة حثيثة لعملية فرز الأصوات بعد غلق مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية التركية.

وأضاف أوزتراق: "نمر بمرحلة حرجة الآن ونقوم بمتابعة حثيثة لفرز الأصوات"، لافتا إلى أن كوادر الحزب تواصل مهامها في الميدان وفي مراكز الاقتراع لصون أصوات الناخبين.

وأشار المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري إلى أنه سيتم حماية إرادة الشعب التركي وأصواتهم في الانتخابات أثناء الفرز، موضحا: "واثقون من تحقيق النصر".

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